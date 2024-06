Im Zuge der Sanierung der L556 zwischen Hagenbach und Neuburg ab Spätsommer wird aufgrund von Straßensperrungen der Radweg zwischen diesen zwei Ortschaften voraussichtlich vermehrt genutzt werden. Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer (LBM) bittet daher die Eigentümer der Bäume und Sträucher entlang diesen Radweges, für ausreichend Lichtraumprofil zu sorgen und die Hecken seitlich zu schneiden. Diese Arbeiten sollten bis zum 31. Juli erledigt sein. Sollten Anfang August die Eigentümer ihrer Pflicht nicht nachgekommen sein, sieht sich der LBM Speyer veranlasst, die Arbeiten von der Straßenmeisterei in Kandel auf Kosten der Eigentümer ausführen zu lassen. Dabei wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass Regressforderungen jeglicher Art ausgeschlossen sind. Dies entbindet jedoch nicht die Anlieger von ihrer generellen Pflicht zur Wahrung der Verkehrssicherheit an ihren Grundstücks-grenzen.