Die Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) sollen für den Digitalpakt von Bund und Ländern digital aufgerüstet werden. Die Verbandsgemeinde erhält hierfür 250.000 Euro Zuschuss.

Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, Bürgermeister Matthias Schardt zu ermächtigen, die anstehenden Elektroarbeiten zu vergeben. Für den Ausbau der Infrastruktur und der Anschaffung von digitalen Geräten für den Unterricht erhält die Verbandsgemeinde Zuschüsse in Höhe von 250.000 Euro. Für die Grundschule Rülzheim hat das Ingenieurbüro für Elektrotechnik Hellmann (Herxheimweyher) Kosten in Höhe von 22.000 Euro und für die Grundschule Kuhardt von 42.900 Euro ermittelt. Die Arbeiten für die GS Hördt werden separat ausgeschrieben, weil für das Schulgebäude zusätzlich eine Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen ist. Deren Kosten übernimmt die Ortsgemeinde. In Leimersheim wurde ein vergleichbares Projekt bereits umgesetzt. In Rülzheim ist der sanierte Südflügel entsprechend ausgestattet.