Die Grund- und Förderschulen im Landkreis Germersheim bleiben weiter im Fernunterricht. Das teilt zum Beispiel die Lina-Sommer-Grundschule in Jockgrim auf ihrer Homepage mit. Dort wird auf eine „gemeinsame Entscheidung der Verantwortlichen des Kreises und der Schulaufsicht“ verwiesen. Eine offzielle Bestätigung durch die Kreisverwaltung steht noch aus.

Eine entsprechende Entscheidung hatte sich am Donnerstagabend schon abgezeichnet. Nach einem Telefonat von Landrat Fritz Brechtel (CDU) mit dem Bildungsministerium hieß es auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass am Freitagmorgen noch Abstimmungsgespräche mit den Schulbehörden anstehen.

Aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis hatte Landrat Brechtel am Sonntagnachmittag in einer Eilentscheidung bestimmt, dass die Klassen eins bis vier – anders als im restlichen Rheinland-Pfalz – nicht in den Wechselunterricht starten. Diese Entscheidung galt zunächst bis einschließlich Freitag, 26. Februar. In den vergangenen Tagen war die Inzidenz weiter auf hohem Niveau.