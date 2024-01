Die Betreuende Grundschule Weingarten wird immer beliebter. Deshalb kann der Träger die Betreuung nicht mehr garantieren. Droht dem Angebot jetzt das Aus?

Betreuende Grundschulen werden oft über Fördervereine ermöglicht. Auch in Weingarten ist das so: Seit 2004, also mittlerweile 20 Jahren, ermöglicht der Förderkreis „Kinder in Weingarten“, dass Schüler der Ritter-von-Weingarten-Schule nach Ende des Unterrichts, ab 12 bis maximal 16 Uhr, betreut werden können.

In der Sitzungsvorlage für den Verbandsgemeinderat ist von einem „zentralen Betreuungsangebot“, auf das die Eltern angewiesen seien und das derzeit 23 Kinder annähmen, die Rede. Ab dem Schuljahr 2024/25 sollen es schon 27 sein.

Nachfrage steigt konstant

„Die Nachfrage nach Plätzen ist in allen Ortsgemeinden konstant steigend“, informierte Verbandsbeigeordneter Christian Cherie (FWG) den Verbandsgemeinderat. Ein zweischneidiges Schwert: Einerseits ist es gut, dass die Angebote angenommen werden – andererseits wird aber auch mehr Personal benötigt, und der Organisationsaufwand steigt.

Die Folge: „Für Fördervereine ist das nicht mehr in vernünftigem Umfang handelbar“, betonte Cherie. Laut Verwaltung stehen dem Förderkreis in Weingarten „spätestens ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr ausreichend Personen zur Verfügung, um das Betreuungsangebot sicherzustellen“.

Eltern gefragt

Auch die Schulleitung habe in mehreren Gesprächen mit den Eltern keine weiteren Personen finden können. Soll heißen: Das Angebot kann über den Förderkreis künftig nicht mehr sichergestellt werden und würde spätestens ab dem neuen Schuljahr enden.

Um das zu verhindern und das Angebot dauerhaft sicherzustellen, ist der Förderkreis laut Cherie „an die Verbandsgemeinde herangetreten“ – mit dem Wunsch, dass diese die Trägerschaft der Betreuenden Grundschule „frühestens nach den Osterferien, spätestens aber ab dem Schuljahr 2024/25“, übernehmen solle.

Trägerschaft schon übernommen

Zur Einordnung: In der Verbandsgemeinde gibt es drei Betreuende Grundschulen: in Lingenfeld, in Westheim und in Weingarten. Bereits 2021 hatte die Verbandsgemeinde die Betreuende Grundschule Lingenfeld – und ab September 2022 die Betreuende Grundschule Westheim jeweils als Träger übernommen.

Einstimmig stimmte der Verbandsgemeinderat dafür, nun auch die Betreuende Grundschule Weingarten zu übernehmen. Dazu sollen „drei bis vier Mitarbeiter(innen) in Abhängigkeit der zu betreuenden Kinder und der Betreuungszeiten eingestellt werden“. Die Stellen sind bereits ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 25. Januar.

Beiträge bleiben unterschiedlich

„Werden die Elternbeiträge dann an allen Schulen gleich sein?“, wollte Weingartens Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU) wissen. „Es wird unterschiedlich bleiben“, antwortete Cherie – mit Verweis auf die unterschiedlichen Betreuungszeiten. Finanzielles Ziel sei „eine schwarze Null“: „Wir wollen keinen Gewinn machen, aber auch nicht drauflegen.“