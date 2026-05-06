Die Grundschule in Rülzheim wird zum Schuljahr 2026/2027 Ganztagsangebote einführen. Sie gehört zu 13 weiteren Schulen in Rheinland-Pfalz, die in die Angebotsform starten. Hintergrund ist der schrittweise eingeführte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab der ersten Klasse. Bildungsminister Sven Teuber hebt gebührenfreie Angebote bei hoher pädagogischer Qualität hervor und sieht Familien entlastet. Schulen und Träger erhielten die Zusage, nachdem genügend Eltern ihre Kinder angemeldet hatten. Die Teilnahme gilt jeweils für ein Schuljahr. Das Angebot läuft in der Regel an vier Tagen pro Woche von 8 bis 16 Uhr. Das Land übernimmt den Personalaufwand vollständig.