Das lange Warten in der St. Nepomuk-Grundschule Schaidt ist vorbei: Nachdem vor über zwei Jahren die in die Jahre gekommenen Schulbücherei geschlossen worden war, konnte in der vergangenen Woche die neue Schulbücherei eröffnet werden. „Viele helfende Hände trugen dazu bei, den Kindern der Grundschule einen Ort zu bieten, der ihre Leselust fördert“, sagt Schulleiterin Katrin Jansen. Die Stadt Wörth sorgte für neues Mobiliar, Sitzsäcke und eine gemütliche Leseschlange.

Die Eltern der Grundschüler spendeten laut Jansen hunderte Bücher, die von Mitarbeitern der Stadtbücherei Wörth gesichtet, eingebunden und inventarisiert wurden. Einige Bücher gab auch die Stadtbücherei dazu. „Auch neue Bücher wurden und werden noch angeschafft“, kündigt Jansen an. Der Förderverein der Grundschule sammelte Spendengelder, unter anderem geben VR-Bank und Sparkasse jeweils 500 Euro. Davon konnte das Honorar für Laurene Bartels und Lars Becker bezahlt werden, die viele Stunden in der Bücherei verbrachten, um ein Dschungelmotiv an die Wand zu malen. Während einer kleinen von den Schülern gestalteten Feierstunde eröffnete Bürgermeister Dennis Nitsche offiziell die Bücherei.