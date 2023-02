Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung Ende Januar den Haushaltsplan und die dazugehörige Satzung für 2023 beschlossen. Der Haushalt der Verbandsgemeinde sah bisher Kredite in einer Höhe von 600.000 Euro vor. Diese Summe soll jetzt auf 3,6 Millionen Euro erhöht werden.

Hintergrund sind die vorgesehenen Projekte in den nächsten Jahren. Dazu gehört der An- und Umbau der Grundschule Jockgrim, die laut Aussage von Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) in einem Gespräch dauerhaft als eine vierzügige Grundschule laufen soll. Bisher war die Lina-Sommer-Grundschule als eine 3,5-zügige Schule eingestuft. Es wird an der Schule damit in einigen Jahren 16 Klassen geben.

Um die Kosten für die Baumaßnahmen tragen zu können, wird sich das Ratsgremium am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr zu einer kurzen öffentlichen Sitzung im Ziegeleimuseum treffen. Einziges Thema ist der Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung für das Jahr 2023, konkret das Aufstocken der Summe für die vorgesehenen Kredite um 3 Millionen.

In seiner Haushaltsrede wies Wünstel auch darauf hin, dass man in der Verwaltung seit 2018 versuche, die Zahl der Auszubildenden durchgehend auf der maximal möglichen Anzahl zu halten. Aktuell bildet die Verbandsgemeinde fünf Verwaltungsfachangestellte sowie einen Fachinformatiker aus. Für 2024 wird eventuell ein weiterer Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Abwassertechnik geschaffen, kündigte Wünstel an.