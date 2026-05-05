Die geplante Veränderung der Verkehrsführung rund um die Grundschule in Bellheim verschiebt sich. Ein Planungsbüro hatte ein Bündel von Vorschlägen geschnürt, was wie geändert werden könnte. Doch nicht alles traf auf Zustimmung. So machte Ortsbürgermeister Paul Gärtner ( FWG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung darauf aufmerksam, dass etliche Parkplätze entfallen könnten, wenn die Pläne so umgesetzt würden. Rainer Strunk (SPD) sagte, er habe sich überlegt, ob man die gesamte Schulstraße zur Einbahnstraße macht und machte einen ergänzenden Vorschlag, den das Planungsbüro prüfen sollte. Frauke John (SPD) sagte, es sei ein Fehler gewesen bei der Planung, zu versuchen, es allen Recht zu machen. Es hätte vielmehr in erster Linie darum gehen müssen, einen für die Kinder sicheren Verkehrsraum zu schaffen. Letztlich sprach sich der Rat mit großer Mehrheit dafür aus, das Gesamtkonzept vom Planungsbüro erneut prüfen zu lassen.