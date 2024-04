Einzelne Klassen der Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel haben kurzfristig verlängerte Ferien. Hintergrund ist, dass während der Osterferien eine routinemäßige Sicherheitskontrolle in den Klassenräumen vorgenommen wurde. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass sich in zwei Räumen die Decke durchbiegt. „Das war früher schon. Aber nicht in dem Ausmaß“, sagt Verbandsbürgermeister Volker Poß gegenüber der RHEINPFALZ. Daher haben man mit einem Statiker einige Deckenplatten öffnen lassen und dabei Problem bei den Tragwerksbalken entdeckt.

„Die Schule ist nicht komplett zu“, sagt Poß. Insgesamt gibt es 17 Klassenräume, nur zwei sind von der Deckenproblematik betroffen. Diese beiden Klassenzimmer liegen jedoch mit Blick auf den Brandschutz und der Gewährleistung eines zweiten Rettungswegs in dem historischen Gebäude denkbar ungünstig. Daher müssten sieben Klassenräume, die Säle 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 18, vorübergehend gesperrt werden. Darüber informierte Mike Schönlaub, Fachbereichsleiter Bürgerdienste der Verbandsgemeinde Kandel, am Mittwochabend in einer Pressemitteilung. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Poß.

Diese Räume werden überwiegend von dritten und vierten Klassen genutzt. Schulleitung und Klassenleitung haben am Mittwochabend versucht, die betroffenen Eltern und Kinder kurzfristig zu erreichen. Falls dies nicht in allen Fällen gelingt oder Kinder nicht zuhause bleiben können, sei die Betreuung der betroffenen Schülerinnen und Schüler aber in jedem Fall gewährleistet, sagt Poß.

Am Donnerstagmorgen gibt es um 7.30 Uhr einen Termin mit einem Zimmerer. Dann sollen im Sekretariat, der Bücherei und den beiden Klassenräumen als provisorische Lösung Stützen gestellt werden. Danach sei wieder regulärer Unterricht möglich, nur die Sekretärin müsse wohl umziehen, so Schönlaub. Während der Sommerferien sollen die Decken stabilisiert werden.