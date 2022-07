Der ehemalige Musikvereinsraum in der Grundschule Bellheim soll wieder schulisch genutzt werden können. Prüfungen der Kreisverwaltung und eines Brandschutzsachverständigen haben jedoch ergeben, dass nicht nur dieser Raum, sondern auch die beiden zurzeit genutzten Ganztagsräume/Mensa über einen zweiten Rettungsweg verfügen müssen. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Gemeinderats hervor. Dieser hat nun beschlossen, am Ostflügel des Schulgebäudes eine Außentreppe errichten zu lassen. Kosten für die Treppe und mögliche Umbauten am Gebäude: rund 25.000 Euro. Das teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.