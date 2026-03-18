Grundlegend saniert und modernisiert wurde die Grundschule Freckenfeld in den vergangenen Jahren. Über die Faschingstage konnten die Klassenzimmer wieder eingeräumt werden, nach Fasnacht hatten die Schülerinnen und Schüler Unterricht in den neuen Räumen. Nun kam am Montag noch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zur offiziellen Einweihung im Zuge einer kleinen Feier vorbei.

Trotz winterlicher Frostschäden, Lieferverzögerungen und einer aufwendigen Dachsanierung, die eine Verzögerung von rund fünf Monaten verursachte, sei es gelungen, das Projekt erfolgreich abzuschließen, lobte Verbandsbürgermeister Mike Schönlaub bei der Veranstaltung.

Mit rund 5,4 Millionen Euro, darunter 1,27 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz und weitere 137.000 Euro vom Landkreis Germersheim, erhielt das denkmalgeschützte Gebäude eine neue Fassaden- und Sockeldämmung, moderne Fenster und Türen sowie eine Pelletheizung und Lüftungsgeräte für ein gesundes Raumklima. Ein Aufzug ermöglicht künftig barrierefreien Zugang. Das Dachgeschoss wurde zu einem Mehrzweckraum mit integrierter Küchenzeile ausgebaut, zudem entstand im Anbau ein großzügiges Foyer mit neuem WC-Trakt.

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 28. März, 10 bis 12 Uhr, könnten sich auch alle Eltern, Großeltern und Freunde der Schüler umsehen.