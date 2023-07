Die Aktion „Sicher ohne Auto zur Schule“ gibt es an der Eduard-Orth-Grundschule (EOS) schon seit mehr als fünf Jahren. Sie entstand 2016 als Kooperation zwischen der EOS, der Stadt Germersheim, dem Elternbeirat, sowie der Polizeiinspektion und hat zum Ziel, die Eltern dazu anzuhalten, ihre Kinder nicht mehr so oft mit dem Auto zur Schule zu fahren. Die Schülerinnen und Schüler sollen motiviert werden, den Schulweg eigenständig zu bewältigen, so soll der Weg zur Schule durch weniger Autos sicherer werden. Auch in diesem Jahr konnten die Kinder an fünf Tagen an verschiedenen Stationen des Schulwegs Stempel sammeln. Die Anzahl der Stempel zeigt dann, wie viele Kinder den Schulweg selbstständig gemeistert haben. Um die Sicherheit der Lernenden zu gewährleisten, wurden sie am ersten Aktionstag über das richtige Verhalten im Verkehr und mögliche Gefahren informiert. Nach Ende der Aktion werteten die Lehrkräfte die Stempel aus: die Klasse 1e machte mit 59 Stempeln den ersten Platz und gewann eine Führung beim Technischen Hilfswerk. Auch für die anderen vier besten Klassen gab es kleinere Preise, darunter eine Führung bei der Feuerwehr. Der Erfolg der Veranstaltung am EOS führte dazu, dass die Aktion auch an anderen Schulen durchgeführt wurde. Bei den Kindern erfreut sich die Aktion großer Beliebtheit. Für nächstes Jahr ist eine Fortsetzung angekündigt.