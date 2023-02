Zum Tag der Zahngesundheit hat die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Kreis Germersheim einen Songwettbewerb veranstaltet. Die Grundschule Ottersheim mit den Klassen 2a, 3a, 4a, 4b und die Viertklässler der Grundschule Freckenfeld haben sich daran beteiligt. Die Kinder haben Plakate entworfen und Rap-Songs eingereicht. Jede Klasse hat 100 Euro Preisgeld erhalten. Die Aktion war eine der ersten nach der Corona-Pause.

Durch die Coronapandemie war die Arbeit der AGZ lange eingeschränkt. Doch der Vorsitzende der AGZ, Kai Haschemian, freut sich über die positive Entwicklung. Im neuen Schuljahr gab es fast in allen Schulen wieder zahnärztliche Untersuchungen und Prophylaxeunterricht. Auch die Besuche des Patenzahnarzt-Teams in Kitas werden fortgesetzt. Durch die Etablierung der Mundhygiene könne oft Karies- und anderen Munderkrankungen vorgebeugt werden, so die AGZ in einer Pressemitteilung.

Seit über 35 Jahren klärt die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz mit ihren 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften über zahngesunde Ernährung, Mundhygiene und frühzeitige Arztbesuche auf. Die LAGZ ist eine Kooperation der zahnärztlichen Organisationen, der Krankenkassen sowie des Landkreistages, unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz.