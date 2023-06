Weil die Geschwister-Scholl-Realschule plus saniert wird, müssen vier Grundschulklassen, die ihre Räume ebenfalls in dem Gebäude haben, in Container ausweichen. Auch der Speisesaal muss umziehen. Die Stadt Germersheim prüft derzeit, ob sie Container anmietet oder kauft. Es sei derzeit sehr schwierig auf Mietbasis an Container zu kommen, zudem seien diese teuer, sagte Bürgermeister Marcus Schaile in der jüngsten Stadtratssitzung. „Wir rechnen es nochmal durch.“ Die Stadt geht davon aus, dass die Schüler mindestens 24 Monate im Container unterrichtet werden.