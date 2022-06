Auch wenn der Schwimmpark Bellheim wegen dringender Sanierungsarbeiten in dieser Badesaison geschlossen bleiben muss, soll der Schwimmunterricht für die Schüler der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bellheim nicht ins Wasser fallen. Eine Abmachung sieht vor, dass die Schüler, unterstützt von Bellheimer Schwimmparkpersonal, ihren Schwimmunterricht im Schwimmbad in Offenbach erhalten. Der Eintrittspreis pro Schüler beträgt 1,50 Euro. Rund 1000 Eintritte sollen anfallen, was Kosten in Höhe von 1500 Euro bedeuten würde. Für den Transport der Schüler aus Bellheim sind an zehn Tagen 60 Busfahrten erforderlich, plus sechs an sechs Tagen für die Kinder der Grundschulen Zeiskam und Ottersheim/Knittelsheim – zuzüglich Leerfahrten. Kosten für den Transport: 5500 bis 6000 Euro. Die Fahrten, die bereits am vergangenen Montag aufgenommen wurden, sollen noch bis zum 8. August erfolgen. Zudem will die Verbandsgemeinde Bellheim Offenbach für den Aufwand eine noch festzulegende Summe bezahlen. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Bellheim am Mittwochabend.