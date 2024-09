Die dritte, mittlerweile vierte Klasse der Grundschule Freckenfeld hat den zweiten Platz bei den Wald-Jugendspielen in Rheinland-Pfalz gewonnen. Mehr als 750 Klassen mit über 13.000 Schülerinnen und Schülern hatten in diesem Jahr daran teilgenommen und einen erlebnisreichen Tag im Wald verbracht. Die Kinder mussten auf einem etwa drei Kilometer langen Parcours Fragen an elf Stationen beantworten. Auch sportliche Wettkämpfe und Übungen sind Bestandteil des Parcours. Die Themen Waldbäume, Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden an den Stationen spielerisch aufgearbeitet. „Mit den Wald-Jugendspielen schaffen wir seit mehr als 40 Jahren positive Naturerlebnisse“, sagte Klimaschutzstaatssekretär Erwin Manz anlässlich der Siegerehrung im Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz. Die höchste Punktzahl und damit den Sieg holte eine dritte Klasse der Buchholz-Grundschule Boppard-Buchenau. Den dritten Platz sicherten sich zwei Klassen der Grundschule Wattenheim aus Battenberg (Kreis Bad Dürkheim).