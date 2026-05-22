Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen, den 77. Geburtstag des Grundgesetzes am Samstag, 23. Mai, zu feiern. Die Ortsgemeinde Neupotz hat beschlossen, diesem Aufruf zu folgen. So findet am Samstag von 16 bis 18 Uhr an der Kirche eine Geburtstagsfeier statt. Mitwirken werden der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) und das Hoffmann-Hammer-Trio. Auch die Grundschule Neupotz hat sich mit dem Thema Grundgesetz auseinandergesetzt. Die Schülerinnen und Schüler haben dazu Bilder gestaltet, die bei der Feier ausgestellt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.