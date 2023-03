Ab Samstag, 1. April, öffnet die Grabkapelle im Hardtwald wieder die Tore für Besucher. Das Mausoleum, nördlich vom Karlsruher Schloss gelegen, ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Spaziergängern und Radfahrern. Es steht die Oberkirche mit Marmorbildnissen der großherzoglichen Familie von donnerstags bis sonntags für Besuchern offen. Auch Sonderführungen werden angeboten. Den Auftakt macht die Führung „Bedeutendes Monument badischer Geschichte“ am Sonntag, 2. April. Bei der Tour um 14 Uhr entdecken die Gäste die Höhepunkte von Architektur und Ausstattung der Grabkapelle. Außerdem gibt es spannende Einblicke in die badische Geschichte. Zum Abschluss geht es in die Gruft, in der einst 18 Mitglieder des Hauses Baden ihre letzte Ruhestätte fanden. Telefonische Anmeldung unter 06221 6588815. Kosten: 6 Euro.