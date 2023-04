Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit Freitag vor einer Woche ist eine Gruppe Roma auf dem Parkplatz zwischen Straußenfarm und Dampfnudel in Rülzheim angekommen. Rund eine Woche werden die Roma bleiben, bevor sie weiterziehen werden. Wie ist das Reisen für so eine Gruppe in Zeiten von Corona?

Es ist inzwischen dunkel, doch die Wohnwagen mit ihren Doppelachsen sind alle hell erleuchtet. Verdunklungsvorhänge sind offen und gewähren beim Vorübergehen einen Blick ins Innere. Frauen,