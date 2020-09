Jährlich transportiert der Rhein 8 bis 10 Tonnen Mikroplastik ins Meer. Mikroplastik entsteht durch den langsamen Zerfall von Plastikmüll und kann nur sehr schwer wieder aus der Umwelt entfernt werden. Im Oberflächenwasser des Rheins schwimmen rund zehn verschiedene Kunststoffe. Ganz besonders Polypropylen, das unter anderem für die Herstellung von „Coffee to go“-Bechern genutzt wird, und Polyethylen, aus dem Tuben oder Tüten hergestellt werden. Um die schwimmenden Plastikmengen zu verringern und Tiere und Umwelt vor dem herumliegenden Müll zu schützen, laden Jutta Paulus, Grüne Europaabgeordnete aus Neustadt/Weinstraße und Bündnis 90/Die Grünen Germersheim zum Müllsammeln am Rheinufer in Leimersheim bei der jährlich stattfindenden „Rhine Clean Up“-Aktion ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Fähranleger Leimersheim, die Aktion geht bis 13 Uhr. Bitte Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz mitbringen.