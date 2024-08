Um zu zeigen, was mit dem Monsterkicker möglich ist, treten am Dienstag, 27. August, der FV Germersheim und der VfR Sondernheim im Lokalderby gegeneinander an. Damit wird der Monsterkicker am Bürgerhaus offiziell eröffnet. Um 17 Uhr beginnt das Warm-up mit TV-Aufnahmen von SWR Aktuell, bevor dann um 18 Uhr das Spiel angepfiffen wird. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen.