Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Gemeinde fehlt Geld, doch nimmt die Entwicklung an Fahrt auf. Ihren Teil dazu tragen die Kuhardter selbst bei, indem sie mit viel Engagement bei der Dorfentwicklung mitarbeiten. Neben einer großen Feier im Jahr 2022 soll auch ein wichtiges Projekt seinen Anfang nehmen.

„Alles was wir in den vergangenen zwei Jahren angestoßen wurde, kommt auf die Schiene“, blickt Kuhardts Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU) in die nahe Zukunft. Doch bleibt „der