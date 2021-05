Von Bebauungsplanänderungen bis hin zur Auftragsvergabe für die Hugo-Dörrler-Halle spannte sich der Bogen der ersten Online-Sitzung des Leimersheimer Ortsgemeinderates. Doch nicht jeder konnte daran teilnehmen.

Am Mittwoch traf sich der Gemeinderat erstmals zu einer Online-Sitzung. Vor dem offiziellen Beginn, bis alle Ratsmitglieder zugeschaltet waren, sagte Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU), die virtuelle Sitzung sei ein großes Werbefernsehen für Glasfaseranschlüsse. Er möchte sich trotzdem nicht an diese Art der Sitzung gewöhnen, wenn auch mehr Zuhörer zugeschaltet waren, als üblicherweise zu den Sitzungen kommen. Die Sitzung startete mit einigen Minuten Verspätung. Die Verbindungen blieben während der Sitzung stabil bestehen. Lediglich ein Ratsmitglied konnte sich über weite Teile der Sitzung weder per Bild noch Ton zuschalten, so dass das Mitglied bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten keine Stimme abgeben konnte. Die Abstimmungen verliefen jedoch so eindeutig, dass diese Stimme keine Entscheidung verändert hätte.

Laden erlauben im Seelhof

In der letzten Ratssitzung im Oktober war eine Änderung des Bebauungsplans Seelhof beschlossen worden, um Verkaufsstellen oder einen kleinen Laden zu ermöglichen. Von den Bürgern, Anwohnern und Trägern öffentlicher Belange kamen keine gravierenden Einwände. Dennoch muss nun die zweite Offenlage erfolgen.

Für die Umsetzung des Baugebiets „Im Brühl“ muss eine sogenannte CEF-Fläche ausgewiesen werden. „CEF“ ist die Abkürzung für „continuous ecological functionality-measures“, also einer Fläche mit dauerhafter ökologischer Funktion zur Erhaltung der Flora und Fauna in dem Gebiet. Die Fläche muss 2500 Quadratmeter groß sein und wird am nördlichen Rand des Gebiets liegen. Eingerichtet wird die Fläche hauptsächlich für die bundesweit geschützten Zauneidechsen. Norbert Stocker (SPD) wollte wissen, ob die Umsiedlung „wie damals beim Rattenfänger von Hameln“ funktioniere. Schardt erklärte, dass es im Prinzip so funktioniere. Es würden Planen ausgelegt, unter denen sich die Eidechsen sammeln. Dort würden sie eingesammelt und auf der vorgesehenen Fläche ausgesetzt. Mit einem Rückwanderungsschutz werde sichergestellt, dass die Tiere dort blieben. Den Zuschlag für das Einsammeln der Tiere und die biologische Begleitung der Fläche erhält die Firma Schweitz, Garten- und Landschaftsbau. Der Auftrag hat eine Größenordnung von knapp 28.600 Euro.

In der Sport- und Freizeithalle, die mit dem Neustart des Betriebs in Hugo-Dörrler-Halle umbenannt wird, müsste turnusgemäß im nächsten Jahr der Parkettboden abgeschliffen und neu versiegelt werden. In vielen Bereichen ist der Boden bereits verschlissen. Schardt hofft auf einen normaler Sport- und Kulturbetrieb im nächsten Jahr. Um dann eine sechswöchige Sperrung zu vermeiden, soll der Boden jetzt schon saniert werden. Nach der Versiegelung werden die Markierungen für den Sportbetrieb wieder aufgebracht und ergänzt. Für den vorgesehenen Wechsel der Turnangebote des TGV werden eine Sprossenwand und Ringe installiert, die bei kulturellen Veranstaltungen weggestellt oder abgebaut werden können.

Größerer Holzlagerplatz

Die Kulturkreishalle benötigt eine brandschutztechnische Genehmigung sowie eine Nachgenehmigung von Anbauten, also des aktuellen baulichen Stands. Der Rat erklärte hierfür sein Einvernehmen, wie auch zur Erweiterung des gemeindlichen Holzlagerplatzes in der Gewanne Neupotzer Grube.

Matthias Schardt warb für die angelaufene Umfrage der Verbandsgemeinde zum Klimaschutz. Der Klimaschutzmanager hat einen Fragebogen erstellt, der online bearbeitet werden kann. Nähere Informationen stehen auf der Startseite www.ruelzheim.de zur Verfügung und werden im Heimatbrief publiziert. Bei Bedarf sind auch ausgedruckte Fragebögen erhältlich.