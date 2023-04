Der Hofflohmarkt in Bellheim geht am Sonntag, 30. April, in die zweite Runde. Auch dieses Mal wird der Hofflohmarkt parallel zum Bauernmarkt und verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 16 Uhr veranstaltet. Über den ganzen Ort verteilt bieten Bellheimer Einwohner auf eigenem Grundstück ihre Flohmarktartikel zum Verkauf an. Rund 70 Anbieter haben sich bereits gemeldet. Der Aussteller-Lageplan sowie alle weiteren Informationen finden sich im Internet unter www.hofflohmarkt-bellheim.de. Anmelden mit Name und Adresse kann man sich noch bis Freitag per E-Mail: anmeldung@hofflohmarkt-bellheim.de.