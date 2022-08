Eine internationale Kunsthandwerker-Ausstellung, pfälzer Spezialitäten und ein großer deutsch-französischer Bauernmarkt kennzeichnen das „Zäskämer Zwewwlfescht“ des Gesangvereins Frohsinn am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz. 15 regionale und österreichische Künstler stellen ihre Werke aus und bieten sie zum Verkauf an. Die Zeiskamer Zwiebelkönigin Leonie I. wird den Kunsthandwerkermarkt am Samstag um 18 Uhr eröffnen. Am Sonntag startet der deutsch-französische Bauernmarkt mit über 50 Anbietern. An allen Tagen gibt es traditionelle Pfälzer Speisen.