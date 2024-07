Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens gibt der Gospelchor Lingenfeld am 2. und 3. November ein Doppelkonzert in der Stadthalle Germersheim, bei dem die Sänger nicht nur das aktuelle Repertoire präsentieren, sondern auch den ein oder anderen beliebten Song aus der Vergangenheit wiederaufleben lassen. Unterstützt wird der Chor von seinen beiden Nachwuchschören „Gospel Kids“ und „Gospel goes“.

Die Karten für Samstag, 2. November, sind bereits ausverkauft. Für Sonntag, 3. November, sind noch Karten über die Homepage (www.gospelchor-lingenfeld.de), den Online-Ticketshop Eventim oder bei Blatt & Blüte, Lingenfeld erhältlich. Eine weitere Möglichkeit zum Konzertbesuch bietet sich am 21. September in Dahn. Hier konzertiert der Gospelchor Lingenfeld auf Einladung des Chors „Kreuz und Quer“ in der katholischen Kirche St. Laurentius.