Bei einem Brand auf einem Gartengrundstück in Bruchsal wurden am Dienstagabend ein Wohnwagen sowie ein Container mit Gartenmaschinen zerstört. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner gegen 21 Uhr eine Rauchwolke sowie vermeintliche Knallgeräusche im Gewann Rollenberg. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte auf dem Gartengrundstück stand ein Caravan bereits in Vollbrand. Ein Metallcontainer, in dem diverse Gartengeräte gelagert waren, war aufgrund des Feuers offenbar explodiert. Trümmerteile lagen auf den angrenzenden Feldern. Der Feuerwehr gelang es den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf eine auf dem Grundstück befindliche Gartenhütte sowie die umliegenden Felder zu verhindern. Da durch die umherfliegenden Teile jedoch zahlreiche Glutnester entstanden waren, zogen sich die Löscharbeiten bis kurz vor Mitternacht hin. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Brands nicht auf dem Grundstück auf.