Nächtlicher Großalarm im Industriegebiet in Oberderdingen-Flehingen im Landkreis Karlsruhe. Gegen 2.35 Uhr wurde die Feuerwehr zunächst zu einer automatischen Brandmeldeanlage bei einer Recyclingfirma gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, sodass sofort die Alarmstufe erhöht wurde. Im Außenbereich des Recyclingbetriebes stand ein großer Haufen Elektroschrott in Vollbrand. Auch die nebenstehende Betriebshalle war bereits stark verraucht, wie Augenzeugen berichten. Das Feuer wurde unter Kontrolle gebracht und ein Übergriff auf die Lagerhalle verhindert. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Kreis Karlsruhe waren im Einsatz. Aufgrund der giftigen Rauchwolke wurde die Warn-App „NINA“ ausgelöst. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.