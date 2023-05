Am Mittwoch brach in einem Silo bei einer großen Papierfabrik in Karlsruhe-Maxau ein Brand aus, der die Einsatzkräfte bis in die Nach hinein in Atem hielt. Die Papierfabrik am Jachthafen ist eine auf einem Areal von rund 500.000 Quadratmetern direkt vor der Rheinbrücke liegendes Unternehmen, mit mehreren Produktionshallen und Silobunkern. Um kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. In einem 4000 Kubikmeter großen Silobunker war ein Feuer ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Bei Silobränden handelt es sich meist um Schwelbrände mit der Gefahr der Staubexplosion durch feine Produktionswaren und der Schwierigkeit den Brandherd nur schwer erreichen zu können, da der Silo in den meisten Fällen nicht so einfach betreten werden kann. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz, um das Feuer zu löschen.