Ein Großeinsatz von Feuerwehr, DLRG, Wasserschutzpolizei und Rettungsdienst hat am Montagnachmittag auf dem Rhein bei Rheinstetten für Aufsehen gesorgt. Gegen 14.20 Uhr soll laut „Einsatzreport24“ eine Person auf einem kleinen Boot auf dem Rhein gesichtet worden sein, das Boot mit den Händen gepaddelt haben und von der pfälzischen Rheinseite in Richtung badisches Ufer unterwegs gewesen sein.

Es bestand demnach der Verdacht, dass die Person ins Wasser gefallen sein könnte. Eine Suchaktion wurde gestartet, an der sich mehrere Boote der Feuerwehr und der DLRG auf beiden Rheinseiten beteiligten. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 43“ war im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei unterstützte mit mehreren Booten.

Das leere Boot sei an der badischen Rheinseite entdeckt worden. Die Suche wurde am Nachmittag eingestellt. Der Sachverhalt habe sich so entwickelt, dass die Wasserschutzpolizei nicht von einer Notfallsituation ausgehe, sagte ein Wapo-Sprecher am Nachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Weitere Ermittlungen zum Hintergrund des Vorfalls dauern an.