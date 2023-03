Am Samstag fand die Großübung „Waldbrand“ im Hardtwald in Graben-Neudorf statt. Über 50 Fahrzeuge und 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus dem Unterkreis und dem nördlichen Landkreis sowie Kräften des Technischen Hilfswerks und der DRK Bereitschaft waren dabei.

Das Szenario: Zunächst kam es unweit des Sportplatzes Graben-Neudorf zu einem Brandausbruch im Wald. Eine Einsatzleitung wurde aufgebaut, zahlreiche Feuerwehren zusammengezogen und eine Brandbekämpfung strukturiert organisiert. Kurz darauf dann ein zweiter Brand im Bereich des Lauf-Treffs Graben-Neudorf. Nun mussten Kräfte ausgelöst und die neue Einsatzstelle in die Aufgabe eingebunden werden.

„Ein Szenario welches so vergangenes Jahr vorgekommen ist und welches uns auch in Zukunft sicher noch öfter begegnen wird“, so Horst Blank der Feuerwehr Graben-Neudorf. Die Drohnenstaffel der Feuerwehr Kronau lieferte von den Brandstellen Livebilder, um einen Überblick von oben zu haben. „Ein Brand im Wald ist nicht zu vergleichen mit einem Brand eines Gebäudes oder einer Lagerhalle. Wir haben hier ein völlig anderes Szenario, welches grundlegend viel Organisationsstruktur benötigt“, so Hans-Peter Hoffmann, Kommandant der Feuerwehr Graben-Neudorf.

Von 8.30 Uhr bis 14 Uhr waren die über 200 Einsatzkräfte im Übungseinsatz - auch wenn das Wetter nicht mitspielte. ,,Eine Waldbrandübung bei Starkregen ist auch mal was anderes - doch im Sommer wird uns der Regen vermutlich nicht helfen, wenn bei aktuell vorhergesagten Hitzetemperaturen wieder die Natur staubtrocken sein wird“, so die Feuerwehr beim Abschlussgespräch der Einsatzleitung.