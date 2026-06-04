[Aktualisiert: 4. Juni 2026, 14.06 Uhr] Eine Fahrradfahrerin sichtete am Donnerstag, 4. Juni, gegen 9.30 Uhr eine möglicherweise hilflose Person in einem Baggersee nahe Hördt. Der Baggersee wurde durch starke Kräfte der Feuerwehr, der DLRG sowie des Rettungsdienstes abgesucht. Auch ein Hubschrauber war nach Mitteilung der Polizei im Einsatz. Am Mittag wurde dann nach intensiver Suche in sieben Metern Tiefe mittels Sonars ein größeres Objekt festgestellt. Bei dessen Bergung durch Taucher stellte sich heraus, dass es sich um den Kadaver eines 150 Zentimeter großen Welses handelte. Nachdem der ganze See ohne weiteres Ergebnis abgesucht war, wurde die Suche eingestellt, informierte die Polizei.

Bereits im vergangenen Sommer machte ein Wels im Kreis Germersheim Schlagzeilen. Ein Mann, der mutmaßlich Opfer einer Welsattacke geworden war, hatte sich bei der RHEINPFALZ gemeldet.