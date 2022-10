Musik verbindet Menschen – generationenübergreifend, unabhängig von Kultur und Herkunft. Mit einer Spende über 10.000 Euro fördert die Sparkasse Südpfalz die Arbeit der Städtischen Musikschule und Musikakademie Germersheim. „Die Musikschule Germersheim ist seit Jahren ein Garant für eine hochwertige musikalische Ausbildung und somit ein Leuchtturm unserer Region“, sagte Sparkassen-Vorstandsmitglied Achim Seiler bei der Spendenübergabe. Das zeigten unter anderem die anhaltenden Erfolge der Musikschülerinnen und -schüler bei den Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“.

Mit ihrer musikalischen Arbeit führen die Musikschule schon die Jüngsten an die Musik heran, bilde aus, erkenne Talente und unterrichte Musiker und Musikerinnen mit unterschiedlichem Interesse und Ziel, sagte Landrat Fritz Brechtel, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz ist. Auch die Musikschule in Kandel sei bereits Ende 2021 mit einer Sparkassen-Spende bedacht worden. Laut Musikschulleiter Bernhard Stephan entsteht über den Instrumental- und Gesangsunterricht hinaus nach den Einschränkungen der beiden vergangenen Jahre nun wieder ein breit gefächertes Angebot an Ensembles; das gemeinsame Musizieren soll wieder stärker in den Fokus rücken. Pädagogische Veranstaltungen, wie etwa der große Musikschultag und Schülerkonzerte, sollen Schülern die Gelegenheit geben, Musik außerhalb des Unterrichtsraums zu erleben, sie kosteten aber auch Geld, ebenso wie die kontinuierlich notwendige Ergänzung der Ausstattung. Die großzügige Spende der Sparkasse hat laut Bürgermeister Marcus Schaile nicht nur einen materielle, sondern auch eine hohe symbolische, sondern auch wertschätzende Bedeutung für die Einrichtung und die Arbeit, die dort geleistet werde.

Informationen über das Angebot und Veranstaltungen der Musikschule finden sich unter: www.musikschule-germersheim.jimdo.com.