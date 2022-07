Die große Liebe gesucht, Betrüger gefunden. Diese Erfahrung musste nun ein 32-Jähriger aus Germersheim machen. Der Mann habe insgesamt über 6400 Euro an die Betrüger überwiesen, meldet die Polizei. Sie weist darauf hin, dass vor allem auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken Betrüger auf der Suche nach potenziellen Opfern seien. „Immer wieder gelingt es dem sogenannten ’Scammer’ durch geschicktes Vorgehen Kontakt und Vertrauen aufzubauen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dabei hätten es die virtuellen Partner allerdings einzig und allein auf das Geld ihrer Opfer abgesehen. Beispielsweise geben sie vor, bei einer Geschäftsreise in Geldnot geraten zu sein oder Geld für einen Besuch in Deutschland zu benötigen. Entsprechend lautet der Appell der Polizei: „Gehen Sie nicht auf Forderungen des Scammers ein. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld.“