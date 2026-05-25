Gut 100 begeisterte Besucher, darunter Gäste aus Nachbargemeinden und Westheims Partnergemeinde Petershagen-Eggersdorf, haben am Samstagnachmittag unter dem Motto „Kultur trifft Kaffee“ das 1050-jährige Ortsjubiläum gefeiert: An der einladend dekorierten Kaffeetafel auf dem Bürgerhaus-Vorplatz waren bei strahlendem Sonnenschein die Schattenplätze unter den Sonnenschirmen heiß begehrt. Ebenso die 36 selbst gebackenen Kuchen und Torten, deren Qualität die Gäste lobten. Die Mitglieder des Inklusionstreffs Regenbogen aus Lingenfeld versüßten die Veranstaltung mit heißen Rhythmen. Musikalisch ging es im Bürgerhaus weiter: Beim „Tag des Liedes“ beeindruckten die Westheimer Chöre und die „Freunde handgemachter Wirtshausmusik“ mit abwechslungsreichen Auftritten. Übrigens: Zum Geburtstag des Grundgesetzes fand am Samstag auch der bundesweite Ehrentag statt: „Unsere Veranstaltung könnte nicht besser dazu passen“, betonte Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG).