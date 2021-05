In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Glasscheibe einer Eingangstür zum Dorfgemeinschaftshaus in Hatzenbühl zunächst eingedrückt und anschließend entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro, so die Polizei. Zeugen, welche in der entsprechenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth, 07271 9221-0, in Verbindung zu setzen.