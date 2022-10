35 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und rund 20 Betreuer sind am Wochenende in der Verbandsgemeinde Lingenfeld im Einsatz. Unter dem Motto „Ein Tag eines Berufsfeuerwehrmanns“ bewältigt der Feuerwehrnachwuchs verschiedene Einsatzszenarien. Nach Angaben von Jugendwartin und Organisatorin Selina Lutzke retten die Kinder zum Beispiel eine verunfallte Person aus einem Fahrzeug, löschen einen Brand und lernen mit Feuerpatschen umzugehen. Die 24-Stunden-Aktion, die am Samstag um 9 Uhr beginnt und am Sonntag mit einer großen Abschlussübung endet, findet in allen Orten der Verbandsgemeinde statt. Sie dient laut Lutzke dem Teambuilding und dem Kennenlernen.