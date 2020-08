Mittwochabend, 19 Uhr, Die allermeiste Arbeit der Feuerwehr ist geschafft, beim Großbrand im Sägewerk in der Schaidter Hauptstraße am Ortsausgang Richtung Steinfeld laufen zurzeit noch Nachlöscharbeiten, wie die Wörther Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte. Nach Informationen Polizei und Feuerwehr gab es eine verletzte Person, die Verbrennungen erlitten hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Kripo Landau, die vor Ort ermittelt, begann das Feuer in der Sägehalle des Sägewerkes und löste einen Vollbrand aus. Die Wörther Feuerwehr ist mit allen Ortsfeuerwehren und Fahrzeugen und etwa 100 Einsatzkräften in Schaidt im Einsatz. Ebenfalls vor Ort sind Feuerwehrleute aus Kandel und Steinfeld, THW-Experten für Bausicherheit und das Deutsche Rote Kreuz.

Die Sägehalle stand komplett in Flammen. Die in der Nähe vorbeiführende Bahnlinie Neustadt-Wissembourg war zeitweilig gesperrt. Wie lange der Einsatz insgesamt dauern wird, lasse sich noch nicht abschätzen, es werde wohl spät werden, so ein Feuerwehrsprecher.

Gegen 14 Uhr am Mittwochnachmittag war die Wörther Feuerwehr ausgerückt, weil starke Rauchentwicklung vom Schaidter Sägewerk gemeldet worden war.

