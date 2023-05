Sirenen ertönen, Hilferufe sind zu hören, die Einsatzkräfte rücken aus. Am Samstagvormittag wurde der Ernstfall bei einer großangelegten Aktion geübt. Das Szenario: Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist in der Nähe des Karlsruher Fächerbades passiert. Rund 20 verletzte Personen waren zu versorgen und zu bergen. Mit schwerem Gerät mussten Personen befreit und der Rettungsdienst unterstützt werden. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt, mit deren Verlauf am Ende alle zufrieden waren.