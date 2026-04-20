Westheim Grillhütte: Sanierung wird teurer als gedacht
Um die beliebte Grillhütte am Sportgelände auch künftig nutzen zu können, muss die Gemeinde Westheim tief in die Tasche greifen. „Das Dach ist stark sanierungsbedürftig“, betonte Beigeordneter Sascha Gießler (FWG) im Gemeinderat. Folge: Die vorhandenen Bitumenschindeln sollen inklusive Unterbau entfernt und durch mit neuen Bitumenbahnen ersetzt werden. Schockierend: Die ohnehin schon hohen Kosten liegen nochmals 17 Prozent über der Berechnung des beauftragten Architekturbüros und betragen 49.300 Euro. Bei zwei Enthaltungen von FWG-Vertretern beauftragte der Rat die Arbeiten. Unklar ist derzeit noch, in welchem Zustand sich die Tragkonstruktion befindet: „Morsche Balken sieht man erst, wenn die beauftragte Firma arbeitet und unter anderem die vorhandenen Bitumenschindeln sowie die Traufschalung herunternimmt“, informierte Ortschefin Susanne Grabau (FWG). „Rein rechtlich“ dürften Eventual- sowie Alternativpositionen nicht in eine Ausschreibung aufgenommen werden.“ Will heißen: Sollten Balken morsch sein, wird es noch teurer.