Um die beliebte Grillhütte am Sportgelände auch künftig nutzen zu können, muss die Gemeinde Westheim tief in die Tasche greifen. „Das Dach ist stark sanierungsbedürftig“, betonte Beigeordneter Sascha Gießler ( FWG) im Gemeinderat. Folge: Die vorhandenen Bitumenschindeln sollen inklusive Unterbau entfernt und durch mit neuen Bitumenbahnen ersetzt werden. Schockierend: Die ohnehin schon hohen Kosten liegen nochmals 17 Prozent über der Berechnung des beauftragten Architekturbüros und betragen 49.300 Euro. Bei zwei Enthaltungen von FWG-Vertretern beauftragte der Rat die Arbeiten. Unklar ist derzeit noch, in welchem Zustand sich die Tragkonstruktion befindet: „Morsche Balken sieht man erst, wenn die beauftragte Firma arbeitet und unter anderem die vorhandenen Bitumenschindeln sowie die Traufschalung herunternimmt“, informierte Ortschefin Susanne Grabau (FWG). „Rein rechtlich“ dürften Eventual- sowie Alternativpositionen nicht in eine Ausschreibung aufgenommen werden.“ Will heißen: Sollten Balken morsch sein, wird es noch teurer.