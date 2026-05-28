Das Infobest-Netzwerk – der erste Ansprechpartner für alle grenzüberschreitenden Fragen zu Deutschland, Frankreich und der Schweiz – hat dieser Tage seine Statistik für 2025 veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Jahr von den vier Infobesten am Oberrhein 24.545 Anfragen von 19.565 Ratsuchenden beantwortet. Damit sei die Nachfrage ähnlich hoch wie im Rekordjahr 2024 (25.075 Anfragen) gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Am gefragtesten war das Thema Rente (29 Prozent): Die Grenzgänger wollten vor allem wissen, wo sie ihre Rente beantragen müssen, wenn sie in mehreren Ländern gearbeitet haben, oder wie die entsprechenden Anträge auszufüllen sind. Auf Platz zwei und drei landeten die Themen „Steuern“ und „Krankenversicherung“ mit jeweils 13 Prozent. Wie in den vergangenen Jahren nahm auch das Thema „grenzüberschreitende Telearbeit“ weiter zu. 1163 der Anfragen entfielen auf Hilfe beim Ausfüllen grenzüberschreitender Anträge, die das Infobest-Netzwerk an allen vier Standorten anbietet, vor allem bei französischen und deutschen Familienleistungs- und Rentenanträgen. Seit Beginn dieses Jahres nehmen die Infobesten Bürger-Anfragen über ein neues Kontaktformular entgegen: Es ermöglicht nach Angaben des Netzwerks eine sicherere Kommunikation und die effizientere Beantwortung der Anfragen. Ratsuchende können darüber rund um die Uhr den Bearbeitungsstand ihrer Anfrage nachverfolgen, Fragen stellen und Dokumente hochladen. Die Infobesten sind Anlaufstellen für grenzüberschreitende Fragen am Oberrhein und wollen Menschen das Leben über Ländergrenzen hinweg erleichtern, indem sie über oft komplexe rechtliche und bürokratische Vorgaben aufklären.