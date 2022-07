Ein Pool im Garten ist nicht die richtige Antwort auf die zunehmende Hitze. Denn zur Hitze kommt die Dürre.

Die Grenzen des Wachstums: Der Titel des 1972 veröffentlichten Berichts des Club of Rome zur Lage der Menschheit und der Zukunft der Weltwirtschaft ist sprichwörtlich geworden. Für die einen ist er als ungehörte Warnung immer noch aktuell. Andere finden, dass es uns in den 50 Jahren seit Erscheinen des Berichts nicht schlecht gegangen ist: Und warum soll es nicht so weiter gehen? – Nun, einen möglichen Grund kann jeder an einem Thermometer ablesen. Und dass ein Pool im Garten womöglich nicht die richtige Antwort auf die zunehmende Hitze ist, wird spätestens dann deutlich, wenn kein Wasser aus der Leitung mehr fließt.

Ein neues Wasserwerk beseitigt nur technische Engpässe, hilft aber nicht wirklich weiter. Denn zur Hitze kommt die Dürre. Und ohne Regen versiegt irgendwann auch das Trinkwasser. Das dauert zwar, aber 50 Jahre gehen schnell vorbei.