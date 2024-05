Am 1. und 2. Juni wird das Brückenfest in den Grenzorten gefeiert. Das „Fête du pont“ ist ein fester Bestandteil im kulturellen Kalender.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag, 1. Juni um 16 Uhr durch die beiden Bürgermeister Edwin Diesel und Gérard Helffrich. Abends spielt die Band „Saftwerk“ ab 20 Uhr. Angekündigt ist eine Reise durch die Geschichte des Deutsch-Rocks mit Titeln von Grönemeyer, Rio Reiser und Klaus Lage. Sonntags um 10 Uhr ist auf der Lauterbrücke ein Gottesdienst. Danach sorgen Musikvereine aus Schaidt und Maximiliansau für Unterhaltung. Auch die Jugendkapelle Scheibenhardt tritt um 17 Uhr auf, ehe zum Ausklang der Musikverein aus Hatzenbühl unterhält.

Die Vereine aus Scheibenhard und Scheibenhardt bieten Kulinarisches an Ständen an, die beidseits der Lauter aufgebaut werden. Das Atelier von Susanne Witthuhn öffnet, es sind Künstlerinnen und Künstler auf dem Fest vertreten: Esther Herkt, Daniela Völker-Buttau und Annette Hägele zeigen ihre „Weidenflechtkunst“. Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.