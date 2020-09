Tatjana Baldauf feierte kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. 1995 begann sie bei der Kreisverwaltung ein Duales Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin. Seit dieser Zeit war sie in mehreren Abteilungen eingesetzt. 2018 wechselte sie in den FB 32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGP-Bienwald im Bereich Gewässer- und Bodenschutz. Landrat Fritz Brechtel dankte Tatjana Baldauf für ihr langjähriges Engagement. Den Glückwünschen und dem Dank schlossen sich der Leiter des Dezernats 3 Michael Gauly, der Leiter des Fachbereichs „Umweltschutz, Landwirtschaft, NGP-Bienwald“ Gunther Berdel, Personalchef Ralph Lehr und der Personalratsvorsitzende Klemens Puderer an.