53 Jahre im Einsatz fürs Turnen und den Gesundheitssport. Brigitte Vetter hört als Übungsleiterin auf. Damit endet eine Ära bei dem größten Sportverein der Stadt.

Der Name Brigitte Vetter und die Turnerschaft 1863 Germersheim sind seit Jahrzehnten miteinander verbunden. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Die Grande Dame des größten Sportvereins in der Festungsstadt hört nun auch als Übungsleiterin auf – nach 53 Jahren. Seit 1973 war sie nach ihrer ersten Übungsleiterausbildung jede Woche für die Turnabteilung und später den Gesundheitssport in den Sporthallen der Stadt zu finden. Selbst mit Sport angefangen hatte sie mit Leichtathletik, bevor ihr Herz beim Turnen hängen blieb. Dem Verein hält sie seit 1958 die Treue und wurde hierfür und für ihr langjähriges Engagement mit dem Vereinsaward der Turnerschaft zu ihrem 80. Geburtstag ausgezeichnet – das war im November 2023.

Brigitte Vetter mit dem Vereins-Award, den die Turnerschaft 2023 erstmals verliehen hat. Foto: Evelyn Schnitzer

Erste Frau an Vereinsspitze

Ihr Mann Dieter Vetter sagte in einem früheren Bericht über die Ehrung seiner Ehefrau und zu ihrem Geburtstag, dass er sich manchmal als „Außenstelle der Geschäftsstelle Turnerschaft“ fühlt. Ausgemacht habe ihm das allerdings nichts, denn er hatte so Zeit für seine Hobbys. Das Hobby von Brigitte Vetter war eben die Turnerschaft. Und hier war sie die vergangenen 48 Jahre in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig – zuletzt als Abteilungsleiterin Gesundheitssport. Sechs Jahre lang war sie zweite Vorsitzende des Vereins und fünf Jahre lang die erste Frau an der Spitze des Vorstands und des Vereins. Sie hat Vereinsgeschichte geschrieben.

Brigitte Vetter mit ihren Vorstandskollegen Uwe Leuthner und Dominik Betsch (re.). Foto: Helga Illing/oho

Leben ohne Termine

In ihren 53 Jahren als Übungsleiterin leitete sie 30 Jahre das Mädchenturnen, die Gruppe „Männer 60 plus“ hörte zehn Jahre auf ihr Kommando, ebenso die Gruppe „Mollig und Mobil“. 30 Jahre lang hielt sie auch „ihren Frauen“ der Gruppe „Damen 60 plus“ aktiv die Treue. Und mit einer privaten Feier verabschiedete sie sich kürzlich vom Vorstand, von langjährigen Übungsleitern und den Frauen ihrer Sportgruppe „Damen 60 plus“. Das Training und die sportliche Bewegung älterer Generationen lagen der heute 82-Jährigen schon immer am Herzen, ebenso das Thema Gesundheitssport und die vielen Kurse, die sie über viele Jahre zu verantworten hatte und auch ins Leben rief. „Das ist ein zweites Standbein für die Turnerschaft“, sagt die Seniorin. Und für ihre Ideen und das Engagement für den Gesundheitssport wurde Brigitte Vetter mit der Turnerschaft beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ mit dem „Großen Stern in Silber“ (Landesebene) und in Bronze (Bundesebene) ausgezeichnet. Als erster Verein erhielt die Turnerschaft unter Führung von Brigitte Vetter auch den ersten verliehenen Ehrenamtspreis Germersheims.

Den ersten in Germersheim verliehenen Ehrenamtspreis erhielt Brigitte Vetter für ihr Engagement und die Turnerschaft. Archivfoto: VAN

Für sie war ein Leben ohne Sport immer undenkbar. „Es war eine wunderschöne Zeit“, blickt Brigitte Vetter zurück. Auch wenn ihre aktive Zeit als Übungsleiterin nun endet, wird sie dem Sport erhalten bleiben. „Ich werde mich schon manchmal in den Kursen sehen lassen und mitmachen“, meint sie. Aber sie wolle es mit ihrem Mann jetzt auch etwas ruhiger angehen lassen, „so wie andere Senioren auch“. Sie freue sich auf ein Leben ohne Termine. Auf dem Programm steht nun „etwas reisen und die gemeinsame Zeit genießen“.