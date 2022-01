In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Graffitis an zwei Anwesen in der Thomas-Mann-Straße gesprüht. Eine Anwohnerin bemerkte die Schmierereien und alarmierte die Polizei. Es gibt weiter Verunstaltungen aus roter und pinker Sprühfarbe. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich unter: 0721 6663611.