Förster Jürgen Render ist kein Kunstbanause. Gleichwohl ist er sich bei bestimmten Markierungen an Bäumen im Schwegenheimer Wald sicher: Das ist keine Kunst, das kann weg! Warum Render allein die „Lizenz“ für die Spraydose hat und weshalb er nun Zeugen für den Unfug sucht.

Selbst in Deutschlands Wäldern muss offenbar alles seine Ordnung haben. So gibt es eine Zeichensprache, die Förster für Markierungen an Bäumen verwenden müssen.