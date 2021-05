Am späten Sonntagabend stellten Zeugen an der Holzhütte des Jugendfreizeitheimes in Weingarten frische Graffiti-Kunstwerke fest. Zuvor wurde eine Person in der Nähe gesehen, die mit einem Fahrrad davongefahren ist. Der Fahrradfahrer soll eine Camouflage-Hose und einen grauen Hoodie getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.