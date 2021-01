Einmal hü, einmal hott, sapperlot: Was ist denn da schon wieder in Schwegenheim los? Auf dem dortigen Friedhof steht erst seit Kurzem ein Grabkerzen-Automat. Und jetzt soll er wieder weg. Klingt doch irgendwie schildbürgerlich – oder? Was ist geschehen? Der Betreiber hatte bei der Kommune angefragt, ob er auf dem Friedhof einen Automaten aufstellen darf. Warum nicht? Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) hatte „nichts dagegen“. Und sagte Ja – mit dem Zusatz, dass der Automat neben der Trauerhalle installiert werden und der Aufsteller sich vor Montage des Geräts melden soll. Am Dienstag dann der Schock: Ein Gemeindebediensteter informierte Lutzke, dass das Ding steht. Wo? Mitten auf dem Friedhof. Neben dem Steinkreuz. So, dass es von allen Eingängen sichtbar ist: „von der Logik her richtig, optisch nicht glücklich“, kommentierte Lutzke gegenüber der RHEINPFALZ. Die Sache ruht jetzt aber erst mal. Gras wird darüber jedoch nicht wachsen: Nach der Frostperiode soll der Automat an die richtige Stelle verpflanzt werden. Vorher muss aber dessen Verankerung – im Friedhofsjargon formuliert – exhumiert werden.