Die Stadt Germersheim möchte beim lokalen Klima- und Naturschutz den nächsten Schritt gehen und bürgerschaftliches Engagement in diesen Prozess miteinbeziehen.

Um die Bäume und Pflanzbeete in einem gesunden Zustand zu halten und im heißen Sommer auch mit ausreichend Wasser zu versorgen, seien alle Bürger gefragt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Wer Interesse hat, eine Grünpatenschaft für einen Baum oder ein Pflanzbeet zu übernehmen, kann sich bei der Stadtverwaltung melden.

Welche Aufgaben zu einer Grünpatenschaft gehören? Gießen des Baumes oder des Pflanzbeetes. Entfernen von Abfall aus der Baumscheibe oder dem Pflanzbeet. Pflege der Bepflanzung. Bei Interesse auch das Pflanzen von insekten- und bienenfreundlichen klimaangepassten Pflanzen.

Die vielen Grünflächen mit den zahlreichen Bäumen und Pflanzbeeten fördern laut Mitteilung der Stadtverwaltung die hohe Lebensqualität in der Stadt Germersheim und sind gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Bäume übernehmen dabei wichtige Funktionen in einer Stadt. Sie produzieren Sauerstoff und verbessern die Luftqualität, indem sie Feinstaub und CO 2 binden. Außerdem wirken sie sich durch die Verdunstungskälte auf das Mikroklima aus und spenden mit ihren Baumkronen wertvollen Schatten im Sommer. Pflanzbeete sind wichtiger Lebensraum, bieten Nahrung für viele Tierarten und verschönern außerdem das Stadtbild.

Info

Wer Interesse an einer Patenschaft hat, schreibt eine E-Mail an gruenpatenschaften@germersheim.eu mit folgenden Informationen: Name, Anschrift, Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), Standort des gewünschten Baumes oder Pflanzbeets.